Per cinque di loro disposto rientro in Italia

Inizieranno domani le udienze di convalida dei trattenimenti per i 44 migranti portati venerdì scorso in Albania. Per cinque persone, di cui 4 minori e un soggetto vulnerabile, è stato disposto il rientro in Italia.

I migranti rimasti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, provenienti da Bangladesh ed Egitto, hanno fatto domanda di asilo e le udienze di convalida inizieranno domani mattina.