Milano Cortina, incappucciati lanciano petardi e fumogeni al corteo anti Olimpiadi: cariche e idranti contro i manifestanti - Video

Petardi e lancio di sassi al corteo anti Olimpiadi di Milano. All’arrivo in piazzale Corvetto, dove sarebbe dovuto terminare il corteo contro i Giochi olimpici, un gruppo di manifestanti ha indossato caschi e cappucci e sparando petardi e fumogeni si sta dirigendo verso l’imbocco della tangenziale, presidiato dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Le forze dell’ordine stanno tentando di respingere il gruppo di manifestanti incappucciati con lacrimogeni, cariche e l’idrante.