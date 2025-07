Milano, da 1° agosto lavori di revisione per gli ascensori della stazione di Quarto Oggiaro

A partire da venerdì 1 agosto, i quattro ascensori della stazione di Milano Quarto Oggiaro (Mi), sulla linea Milano-Saronno di Ferrovienord, saranno sottoposti a revisione generale, una procedura obbligatoria ogni dieci anni, che comporta una serie di attività di verifica tecnica e, di conseguenza, la temporanea indisponibilità degli impianti. Per cercare di limitare il più possibile i disagi, gli interventi saranno effettuati a rotazione, lasciando sempre disponibili all’utenza una coppia di impianti elevatori e si concluderanno entro la fine del mese. I passeggeri a ridotta mobilità che nel periodo interessato dai lavori hanno esigenza di viaggiare da e per la stazione di Milano Quarto Oggiaro, possono fare riferimento ai canali dedicati messi a disposizione da Trenord. In particolare, per organizzare al meglio l’assistenza si richiede di comunicare le proprie esigenze di viaggio almeno 24 ore prima.

Venerdì 1° agosto l’ascensore di ingresso in stazione su via Amoretti sarà messo fuori servizio per iniziare i lavori di revisione generale che dureranno dieci giorni. Anche l’ascensore a servizio dei binari 1 e 2, indisponibile dal 5 settembre 2024 a causa di un grave problema di infiltrazioni di acque, sarà interessato dalla stessa procedura. Per quel giorno, infatti, saranno stati completati i lavori di rifacimento delle guaine di copertura, che si sono rivelati particolarmente complessi e hanno richiesto diversi mesi di tempo. Durante questo periodo saranno invece disponibili per l’utenza l’ascensore a servizio dei binari 3 e 4 e l’ascensore di ingresso in stazione su via Simoni. Lunedì 11 agosto sarà effettuato il collaudo dei due impianti revisionati in presenza dell’accertatore accreditato da Ansfisa. Mercoledì 13 agosto, previo esito positivo del collaudo, è previsto il ripristino dei due impianti revisionati e contestualmente l’inizio dei lavori di manutenzione sugli altri due impianti. Quindi, a partire dal 13 agosto, l’ascensore a servizio del binario 3 e 4 e l’ascensore all’ingresso di stazione su via Simoni saranno messi fuori servizio per eseguire i lavori di revisione generale e a fine mese sarà effettuato il collaudo in presenza dell’accertatore accreditato da Ansfisa. Questi due impianti, superato il collaudo, torneranno regolarmente in funzione i primi giorni di settembre. Le scale mobili di stazione, poste ai due ingressi di stazioni e utilizzabili solo in uscita, non saranno oggetto di manutenzione e quindi resteranno sempre in servizio.