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Milano, la denuncia di una 31enne: "Abusi da uno sconosciuto nel bagno di un locale"

Nel verbale di querela, che l'Adnkronos ha potuto consultare, la vittima racconta la serata del 22 maggio scorso in un locale di via Torino, a due passi dal Duomo

Piazza Duomo - IPA
Piazza Duomo - IPA
24 giugno 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Abusata da uno sconosciuto nel bagno di un locale a Milano. E' quanto ha denunciato il 22 giugno una 31enne ai carabinieri della stazione Porta Monforte. Nel verbale di querela, che l'Adnkronos ha potuto consultare, la vittima racconta la serata del 22 maggio scorso: dalle 22 è in un locale di via Torino, in pieno centro, con un gruppo di amici. Alle 23.30 va insieme a una di loro in bagno. L'amica esce prima e lei resta sola a lavarsi le mani. E' allora che uno sconosciuto entra, l'avvicina di spalle e con violenza le scosta gli slip e la palpeggia. "Subito - mette a verbale la ragazza - cerco di svincolarmi da lui, facendo dei passettini all'indietro, spingendolo via e urlando a voce alta 'no', 'no'".

Questo non ferma l'aggressore, che - denuncia la ragazza - a quel punto "tenta di bloccarmi le spalle, dicendo 'baciami, resta qui' e mi sbatte al muro". Lei riesce a "respingere la sua resistenza", anche perché - mette a verbale - l'uomo, descritto come probabilmente italiano, magro e di altezza media, con occhi e capelli castani, era "sicuramente ubriaco". Dopo essersi divincolata, la 31enne scappa dal bagno e raggiunge gli amici in sala.

Sono loro i primi a cui, ancora sotto shock, ha raccontato quello che è successo. Poi si è rivolta all'associazione anti-violenza 'Scarpetta rossa' e infine, a un mese esatto dall'aggressione nel bagno, ha sporto denuncia per violenza sessuale.

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