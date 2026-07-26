I carabinieri della sezione operativa Legnano e stazione Cuggiono hanno arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso un trentacinquenne italiano. L’uomo, dopo aver investito durante la notte un 76enne in bicicletta lungo la statale sp341, non si era fermato per i soccorsi ed era scappato. Le indagini, con l'analisi della lettura delle targhe, hanno consentito di individuare il veicolo coinvolto nell’investimento. Poco dopo l’inizio delle ricerche, su segnalazione di un cittadino, l'uomo è stato rintracciato in centro a Turbigo in stato confusionale insieme alla compagna. L’uomo è risultato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Alla luce degli elementi raccolti l'uomo è stato arrestato su disposizione della procura di Busto Arsizio.