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Milano, manifesto Lega 'accoltellato' durante corteo - Video

18 aprile 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Durante il corteo ‘Milano è migrante', organizzato da sinistra, associazioni antirazziste e alcuni centri sociali milanesi in risposta al raduno dei Patrioti organizzato dalla Lega, un gruppo di manifestanti ha preso di mira un manifesto che pubblicizzava l’iniziativa del Carroccio in piazza Duomo. Subito sono partiti cori e slogan per esprimere dissenso nei confronti della Lega. Poi, un gruppetto di ragazzi ha afferrato una bici elettrica del bike sharing parcheggiata nelle vicinanze e, utilizzandola come scaletta, uno di loro si è arrampicato sul palo per strappare il manifesto. Vedendo però che il tessuto era particolarmente resistente, è spuntato fuori un coltello e a quel punto il manifesto è stato ridotto a brandelli, tra gli applausi dei presenti.

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