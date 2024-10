E' stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario un 78enne italiano, residente a Garbagnate Milanese, coniugato, pensionato, incensurato. L'uomo, alle 3 di notte, al termine di una violenta lite, ha esploso 4 colpi d'arma da fuoco con una pistola Beretta calibro 22, regolarmente denunciata, ma detenuta illegalmente in quel domicilio, in direzione di un 45enne albanese, residente a Milano. La vittima, colpita da un solo proiettile al torace, è deceduta sul posto per le ferite riportate.

Dalle prime indagini è emerso che il 45enne intratteneva una relazione extraconiugale con l'attuale moglie convivente del 78enne, una donna albanese 51enne, e che la lite fosse scaturita dall’aggressione subita da quest'ultima da parte del suo connazionale anche in presenza del figlio minore delle 51enne. L'arma del delitto è stata rinvenuta e sequestrata.