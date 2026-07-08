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Mirabilandia, il parco divertimenti compie 34 anni: festa-pop con Giorgio Vanni e le sigle dei cartoni

L'appuntamento è per il 25 luglio, apertura straordinaria fino all'1 di notte

(Foto Ufficio stampa)
(Foto Ufficio stampa)
08 luglio 2026 | 12.22
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

C'è chi le ha ascoltate davanti alla Tv da bambino e chi continua a cantarle ancora oggi a squarciagola. Le sigle dei cartoni animati sono diventate la colonna sonora di intere generazioni e sabato 25 luglio saranno protagoniste di una serata evento a Mirabilandia. Per soffiare sulle sue 34 candeline, il parco divertimenti più grande d'Italia organizza il 'Mirabilandia Birthday Party', un compleanno in grande stile, una festa aperta a tutti che avrà come ospite d'eccezione Giorgio Vanni, icona della cultura pop italiana. Insieme alla sua storica band, I Figli di Goku, l'artista porterà sul palco di piazza della Fama, dalle 22, uno show ad alto tasso di energia e nostalgia, con le sigle che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani.

Da Dragon Ball a Pokémon, da Detective Conan a One Piece, il concerto sarà un viaggio musicale capace di unire generazioni diverse sotto un unico ritornello. A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione straordinaria dell'ammiraglio Max Longhi, volto amatissimo dal pubblico legato all'universo delle sigle e dell'intrattenimento pop. Ma la festa non finirà con il concerto. Dopo lo show di Giorgio Vanni, il palco passerà a Daniel Tek con il dj set 'Alla DiscoTEKa', un mix di musica e divertimento che accompagnerà gli ospiti fino alla chiusura straordinaria del Parco all'una di notte.

"Da 34 anni Mirabilandia regala emozioni, divertimento e momenti indimenticabili a milioni di ospiti - dice Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia - Festeggiare questo traguardo insieme al nostro pubblico è il modo più bello per celebrare una storia fatta di innovazione, adrenalina e condivisione. Abbiamo scelto un evento capace di coinvolgere diverse generazioni, perché il nostro Parco continua a essere un luogo dove bambini, ragazzi e adulti possono vivere esperienze uniche e creare nuovi ricordi da portare con sé".

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Mirabilandia Birthday Party Giorgio Vanni sigle cartoni animati
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