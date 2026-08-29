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Udine, donna uccisa a coltellate: fermato il marito

La discussione tra i due è degenerata durante una lite fino al drammatico epilogo

I rilievi - (Fotogramma/Ipa)
I rilievi - (Fotogramma/Ipa)
29 agosto 2026 | 20.46
Chiara Moretti
LETTURA: 1 minuti

Femminicidio oggi, sabato 29 agosto, nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, al culmine di una violenta lite familiare. E' successo intorno alle 17. La discussione tra marito e moglie, di nazionalità cinese, è degenerata, e l’uomo, come riporta il Messaggero Veneto, ha accoltellato la donna alla gola, uccidendola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il marito, titolare di un'attività di tappezzeria.

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femminicidio udine oggi donna uccisa udine donna uccisa a coltellate donna ammazzata a coltellate
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