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Modena, la testimonianza: "L'auto è piombata sulle persone, mi sono buttato in un negozio"

Il racconto di un uomo che si è salvato: "Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone. Mi sono buttato in un negozio"

L'area dove l'auto ha travolto i pedoni a Modena - (foto social)
L'area dove l'auto ha travolto i pedoni a Modena - (foto social)
16 maggio 2026 | 19.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho visto l'auto e mi sono buttato in un negozio". E' la testimonianza di un uomo che a Modena, oggi pomeriggio, ha evitato di essere travolto da un'auto che è piombata sui pedoni nel centro della città. "Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone. Stavo per attraversare, mi sono buttato in un negozio e ho evitato così di essere travolto", dice Pier Luigi Salinaro, ex giornalista della Gazzetta di Modena, in un video pubblicato dallo stesso giornale.

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"Dopodiché", prosegue, il conducente "non riusciva ad aprire la porta, un signore ha aperto lo sportello e lui gli ha dato una spinta, lo ha buttato in terra ed è scappato per corso Adriano". A quel punto, l'uomo che ha aperto lo sportello "e altre tre persone lo hanno inseguito, stavano per prendere questo signore", aggiunge. "A quel punto ha tirato fuori un coltello e gli ha tirato una coltellata che lo ha sfiorato al volto. Non l'hanno tenuto fermo perché è scappato via". A bloccare il 31enne "è stata la polizia che nel frattempo era arrivata da dietro e l'hanno preso", racconta ancora Salinaro.

Tra le persone investite, 4 sono in gravi condizioni. In particolare una donna è "stata presa in pieno'' dall'auto dell'aggressore e "purtroppo le sono state amputate le gambe", dice il sindaco di Modena Massimo Mezzetti in collegamento con Rainews24.

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