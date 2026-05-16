Il racconto di un uomo che si è salvato: "Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone. Mi sono buttato in un negozio"

"Ho visto l'auto e mi sono buttato in un negozio". E' la testimonianza di un uomo che a Modena, oggi pomeriggio, ha evitato di essere travolto da un'auto che è piombata sui pedoni nel centro della città. "Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone. Stavo per attraversare, mi sono buttato in un negozio e ho evitato così di essere travolto", dice Pier Luigi Salinaro, ex giornalista della Gazzetta di Modena, in un video pubblicato dallo stesso giornale.

"Dopodiché", prosegue, il conducente "non riusciva ad aprire la porta, un signore ha aperto lo sportello e lui gli ha dato una spinta, lo ha buttato in terra ed è scappato per corso Adriano". A quel punto, l'uomo che ha aperto lo sportello "e altre tre persone lo hanno inseguito, stavano per prendere questo signore", aggiunge. "A quel punto ha tirato fuori un coltello e gli ha tirato una coltellata che lo ha sfiorato al volto. Non l'hanno tenuto fermo perché è scappato via". A bloccare il 31enne "è stata la polizia che nel frattempo era arrivata da dietro e l'hanno preso", racconta ancora Salinaro.

Tra le persone investite, 4 sono in gravi condizioni. In particolare una donna è "stata presa in pieno'' dall'auto dell'aggressore e "purtroppo le sono state amputate le gambe", dice il sindaco di Modena Massimo Mezzetti in collegamento con Rainews24.