Monopattini, nuove regole dal 16 maggio: a Roma oltre 400 irregolarità rilevate nell'ultima settimana

Sono oltre 1000 i controlli eseguiti e più di 400 le violazioni registrate dalla Polizia Locale di Roma a poco più di una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Da sabato 16 maggio è infatti scattata la nuova disposizione che prevede la dotazione della targa identificativa, rendendo il mezzo riconoscibile e tracciabile. La misura si aggiunge alle norme introdotte nel dicembre 2024, tra cui l’obbligo del casco protettivo, mentre dal 16 luglio entrerà in vigore anche l’obbligo della copertura assicurativa. Nell’ambito della quotidiana attività di vigilanza e monitoraggio svolta dalle pattuglie, in linea con il piano controlli predisposto dal Comando Generale per garantire il rispetto del Codice della Strada e innalzare i livelli di sicurezza stradale, è in corso un’intensa campagna di verifiche finalizzata non solo al contrasto delle violazioni, ma anche alla sensibilizzazione dei conducenti sulle nuove regole.

In più di 400 casi sono state accertate irregolarità: nella maggior parte dei casi si tratta del mancato uso del casco, in linea con quanto rilevato nei mesi scorsi, del contrassegno identificativo, del trasporto di passeggeri, della circolazione sui marciapiedi e della sosta irregolare. Sotto il profilo geografico, l’attività ha evidenziato una forte incidenza di violazioni nel Centro Storico, seguito dai quadranti Aurelio, Marconi, Prenestino e Appio. Le verifiche, estese all’intero territorio capitolino, hanno interessato con particolare attenzione anche le aree universitarie e periferiche.