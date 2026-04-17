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Precipita con il parapendio, morto un 64enne in Friuli Venezia Giulia

Il pilota era decollato dal Monte Bernadia ed è caduto sopra Torlano di Nimis

Soccorso alpino - Ipa
Soccorso alpino - Ipa
17 aprile 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 64 anni, olandese, è morto dopo essere precipitato con il parapendio. Attivati dalla Sores, la stazione di Udine del Soccorso alpino, la guardia di finanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso regionale.

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Secondo una prima ricostruzione del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, il pilota era decollato dal Monte Bernadia ed è caduto sopra Torlano di Nimis in un tratto di bosco ripido. Grazie alle coordinate fornite da Sores i soccorritori - quattro tecnici della stazione di Udine - si sono calati con l'aiuto di corde dalla strada soprastante per un centinaio di metri fino al punto in cui hanno trovato l'uomo senza vita. La salma è stata poi recuperata.

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parapendio monte bernadia morto parapendio torlano di nimis
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