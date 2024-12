La ragazza è stata portata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata aggredita in un centro commerciale di via Prealpi

Una ragazza di 24 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata aggredita con un'arma bianca presso un centro commerciale di via Prealpi, a Giussano in provincia di Monza Brianza. La 24enne avrebbe riportato ferite da taglio alla schiena. Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza e personale dei carabinieri. Per l'accoltellamento c'è intanto un sospettato: a Stradella, in provincia di Pavia, è stato infatti fermato Said Cherrah, l'ex fidanzato della ragazza. Si tratta di un uomo di origini marocchine che in passato avrebbe lanciato dell'acido contro la giovane.