Oggi i funerali di Aurora nel Duomo di Piacenza. La tredicenne precipitata da un terrazzo del suo condominio lo scorso 25 ottobre. Per la sua morte è stato fermato il fidanzato 15enne che ora si trova nel carcere della città.

"Una volta concluso l'esame del telefonino del 15enne, chiederò l'incidente probatorio per vedere le chat con Aurora, con la famiglia e con gli amici, da cui credo emergeranno elementi molto importanti ai fini delle indagini" ha detto Lorenza Dordoni, avvocato della famiglia della ragazza. La legale ha inoltre specificato di non poter prevedere i tempi entro cui il Tribunale per i minori di Bologna renderà noti gli esiti dell'analisi dei tabulati.

In merito ai funerali di Aurora, l'avvocato Dordoni ha parlato di un momento che "dovrà far riflettere e dovrà scuotere le coscienze di ognuno di noi". "Aldilà delle responsabilità dell'imputato, quello che è successo ad Aurora mostra una responsabilità e una colpa morale che tutti noi adulti abbiamo nella perdita dei valori - conclude -. In primis penso alle istituzioni come la scuola e i servizi sociali, che nel caso specifico non hanno saputo analizzare e prevedere ciò che stava avvenendo".