Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c’è stato nulla da fare

Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Vicoforte, nel cuneese. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo ha perso la vita folgorato da una linea dell’alta tensione mentre si trovava al lavoro in un’azienda agricola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal per i rilievi dell’accaduto.