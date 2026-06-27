circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente sul lavoro, precipita da un palazzo in costruzione a Olbia: morto sul colpo

Si indaga sulla dinamica dell'incidente. Al momento non è ancora chiaro da quale altezza sia caduto

Ambulanza - Archivio
Ambulanza - Archivio
27 giugno 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale sul lavoro a Olbia. Renato Mariotti, 65enne direttore dei lavori di un cantiere edile in centro cittadino, in via Gramsci, è precipitato questa mattina da un palazzo di dieci piani in costruzione ed è morto sul colpo.

Non è ancora chiaro da quale altezza sia caduto. Sul posto il 118, che non ha potuto far altro che costatare il decesso, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal della Asl gallurese per stabilire le cause e l'altezza da cui è precipitato l'uomo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortuni incidente mortale cantiere edile renato mariotti olbia via gramsci
Vedi anche
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza