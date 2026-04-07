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Morto Mathias Tonti, il 12enne di Ravenna caduto mentre sciava a San Martino di Castrozza

Il ragazzo era caduto venerdì scorso sbattendo violentemente la testa. Soccorso immediatamente, è stato ricoverato urgentemente in Neurochirurgia dov'è arrivato in gravi condizioni. La famiglia ha deciso di donare gli organi

Mathias Tonti - (foto dal profilo Facebook di Alberto Tonti)
Mathias Tonti - (foto dal profilo Facebook di Alberto Tonti)
07 aprile 2026 | 19.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non ce l'ha fatta Mathias Tonti, il 12enne di Cesena feritosi gravemente sulle piste di San Martino di Castrozza venerdì scorso. Il ragazzo è morto oggi alle 8.30 all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era statao portato in gravi condizioni dopo l'incidente. Il ragazzo, mentre sciava, è caduto autonomamente sbattendo violentemente la testa. Soccorso immediatamente dai manutentori della pista, è stato prelevato dall’elisoccorso trentino per ricoverarlo urgentemente in Neurochirurgia. La famiglia ha deciso di donare gli organi del giovane.

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“Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco – lo ricorda il padre in un post su Facebook – Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta. Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore. Continueremo a correre anche per lui, portando con noi la sua passione, il suo coraggio e il suo modo di affrontare ogni curva senza paura”.

Mathias giocava a pallavolo a Ravenna e la società G.S. Porto Robur Costa 2030 lo ha ricordato sui social: “Era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le attività del club”. E ancora il padre: “Solo pochi giorni fa eravamo insieme a Imola. Con la sua passione di sempre è andato davanti alla statua di Ayrton Senna, il suo idolo, a fare un video. Quella passione, quella determinazione, quella voglia di vivere tutto fino in fondo…”.

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mathias tonti ravenna mathias tonti mathias tonti incidente sci
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