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Morto a 112 anni Vitantonio Lovallo, era l'uomo più longevo d'Italia: lutto ad Avigliano

Detto Zitòn, il ricordo del sindaco: "I suoi 112 anni non sono stati soltanto il traguardo straordinario di una lunga esistenza"

Vitantonio Lovallo - (Facebook: Carmine Cicala)
Vitantonio Lovallo - (Facebook: Carmine Cicala)
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16 settembre 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

All'età di 112 anni, ad Avigliano, in provincia di Potenza, è morto Vitantonio Lovallo, detto Zitòn, l'uomo più longevo d'Italia. Nancque il 25 marzo 1914 nella frazione rurale di Sarnelli, dove ha sempre vissuto, anche se fu registrato soltanto tre giorni dopo, il 28 marzo. Uomo di grande tempra, ha lavorato fino a 106 anni in campagna.

Era il secondo in Italia per età anziana, più grande di lui solo una donna,﻿ Lucia Sangenito, 115 anni, di Sturno (Avellino), che è la persona più longeva vivente d'Italia e terza al mondo.

''Oggi Avigliano perde una parte della sua storia - ha dichiarato il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca -. La scomparsa del caro Vitantonio Lovallo, per tutti noi Ziton, mi addolora profondamente. I suoi 112 anni non sono stati soltanto il traguardo straordinario di una lunga esistenza: dentro quella vita c'erano più di cento anni della nostra Avigliano, i sacrifici e i valori di intere generazioni, l'attaccamento alla famiglia, alla terra e alle nostre radici. Ho avuto il privilegio di condividere con lui alcuni momenti, soprattutto in occasione dei suoi compleanni, e conserverò il ricordo del suo sorriso, della sua semplicità e di quella forza autentica che appartiene agli uomini della nostra terra. Oggi non salutiamo soltanto l'uomo più anziano d'Italia - ha aggiunto il sindaco di Avigliano -. Salutiamo uno di noi. Un aviglianese che, con la sua presenza, era diventato un simbolo e una memoria viva della nostra comunità. A nome dell'amministrazione comunale, di tutta la città di Avigliano e mio personale, mi stringo con sincero affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene''.

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uomo più longevo d'Italia Avigliano Potenza vitantonio lovallo
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