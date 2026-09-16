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Sub trovato morto ad Alghero: attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Francesco Pagni

Sull'inchiesta aperta dalla Procura c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti

Francesco Pagni - (Facebook)
Francesco Pagni - (Facebook)
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16 settembre 2026 | 12.26
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Non sarebbe ancora stata fissata la data dell'esame autoptico disposto dalla Procura di Sassari sul corpo dell'apneista ligure Francesco Pagni, 48enne di Sarzana (Sp) morto ad Alghero (Ss) due giorni fa. Sull'inchiesta aperta dalla Procura c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Pagni, insieme ad altri colleghi, stava effettuando delle verifiche sui fondali e le caratteristiche del campo di gara per il Campionato Italiano di Qualificazione di Pesca in Apnea nelle acque comprese tra Villanova Monteleone e Alghero, manifestazione curata dal GS Corallo Sub sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Pagni svolgeva il ruolo di assistente, come previsto dai regolamenti, di un sub che avrebbe dovuto partecipare alla gara in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre prossimi.

Emergono alcuni particolari in merito all'incidente avvenuto precisamente in località Rocce Bianche, in comune di Villanova Monteleone. La tragedia è accaduta ad una profondità di circa 15 metri intorno alle 13,50 del 14 settembre. Appena accortisi dell'incidente, i sub che stavano con Pagni, lo hanno immediatamente issato a bordo di un gommone che ha fatto rotta a tutta velocità verso il porto di Alghero, dove ad attenderlo c'era un equipaggio del 118 e i militari della Guardia Costiera, entrambi tempestivamente allertati. Purtroppo, nonostante la distanza dal punto dell'incidente al porto catalano, coperta in circa 15 minuti, le manovre di rianimazione praticate dai sanitari del 118 si sono rivelate inutili. C'è sgomento tra gli organizzatori della manifestazione che, contattati dall'Adnkronos, non rilasciano dichiarazioni.

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incidente apneista autopsia procura campionato italiano di qualificazione di pesca in apnea
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