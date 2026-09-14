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Alghero, 48enne muore durante preparativi per gara pesca in apnea

Originario di Sarzana, per cause in corso di accertamento l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie

Guardia costiera - (Dal profilo Facebook)
Guardia costiera - (Dal profilo Facebook)
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14 settembre 2026 | 19.52
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Tragedia ad Alghero (Sassari) questo pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana (Spezia) è morto nelle acque del golfo del golfo catalano mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il Campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026.

Per cause in corso di accertamento l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha riportato il corpo in banchina. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

Il Campionato Italiano di qualificazione 2026, organizzato dal Gs Corallo Sub di Alghero, si disputerà tra il 18 e il 19 settembre prossimo.

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