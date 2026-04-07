Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Poco dopo le 5 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar di Ponticelli. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il dipendente di un Bingo, Fabio Asciuto che era con una comitiva di amici. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice.

La pista della camorra

Dai primi riscontri l'agguato avrebbe modalità camorristiche. Ascione aveva appena smontato dal lavoro in una sala Bingo della zona ed era andato al bar insieme a quattro amici. Non è escluso, al momento, che possa essersi trattato di una vendetta dopo una lite, così come gli investigatori non possono escludere che l'obiettivo del raid fosse un altro giovane presente al bar con Ascione. Al momento, però, la pista della camorra resta quella privilegiata.