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Napoli, auto investe e uccide 2 donne: fermato un uomo

Le vittime sono due cittadine ucraine

Un'ambulanza
Un'ambulanza
23 marzo 2026 | 00.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due donne investite e uccise da un'automobile a Napoli nella serata di domenica 22 marzo. È accaduto in corso Garibaldi, non lontano dalla stazione centrale. Le due due donne, entrambe ucraine, sono state investite da una vettura, che le ha falciate. Una 57enne è morta sul colpo, mentre una 52enne è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. L'automobilista è stato fermato e ora la sua posizione è al vaglio. Non è escluso che fosse sotto l'effetto di alcool o droga.

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