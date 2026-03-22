Due donne investite e uccise da un'automobile a Napoli nella serata di domenica 22 marzo. È accaduto in corso Garibaldi, non lontano dalla stazione centrale. Le due due donne, entrambe ucraine, sono state investite da una vettura, che le ha falciate. Una 57enne è morta sul colpo, mentre una 52enne è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. L'automobilista è stato fermato e ora la sua posizione è al vaglio. Non è escluso che fosse sotto l'effetto di alcool o droga.