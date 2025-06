Uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca in casa: fermati i due figli. È accaduto a Quarto nel Napoletano, dove i carabinieri della locale Tenenza hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due indagati sono gravemente indiziati del reato di omicidio in danno del proprio padre, 71enne. L'attività di indagine da parte dei carabinieri di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, coordinati dalla procura di Napoli, nasce quando giovedì sera la compagna convivente dell'uomo si è recata in caserma per denunciarne la scomparsa, avvenuta il 3 giugno scorso. I carabinieri hanno approfondito la vicenda e, durante la perquisizione domiciliare, hanno trovato il cadavere dell'uomo, che era stato nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei fermati.