Natale, a Roma Termini Nutella protagonista di una installazione per celebrare gli incontri con i cari

Dal 2 all’8 dicembre

03 dicembre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
Dal 2 all’8 dicembre Nutella® offrirà ai viaggiatori e ai loro cari l’opportunità di catturare in foto il momento del ricongiungimento Durante il periodo natalizio le stazioni diventano non solo luoghi di transito, ma anche teatro di incontri, di abbracci e di ricongiungimenti. Ed è in questo contesto che Nutella®, simbolo di unione e condivisione, ha deciso di celebrare, alla vigilia delle festività natalizie, il momento del ritrovarsi con i propri affetti.

Dal 2 all’8 dicembre 2025, presso la Stazione Roma Termini, i viaggiatori e i loro cari potranno recarsi al Punto Nutella® antistante l’ingresso lato via Giolitti e diventare protagonisti di una foto destinata ad immortalare un momento molto speciale. L’immagine oltre a catturare l’attimo dell’incontro, sarà disponibile sia in formato digitale, che stampata su un’etichetta adesiva, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di personalizzare il proprio vasetto di Nutella® e trasformarlo in un ricordo da regalare o collezionare.

