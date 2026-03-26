Una donna di 65 anni è rimasta ferita alla testa questa mattina in via Bartolomeo Guidobono, nel quartiere di Carignano a Genova, da un grosso ramo di pino caduto per il forte vento. La 65enne, secondo quanto si apprende, stava passeggiando insieme al marito, quando è stata colpita. Soccorsa da 118 e Croce Bianca, ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa edematosa. Nella caduta ha inoltre riportato un trauma a un ginocchio. Sul posto la polizia Locale, che ha attivato Aster, l'azienda municipalizzata del Comune che si occupa della cura del verde pubblico e i vigili del fuoco.

Sempre a Genova, il forte vento ha causato disagi ai passeggeri di un volo. Questa mattina, infatti, l'aereo in arrivo da Napoli delle 8.20 è stato dirottato su Pisa. Lo stesso aereo, della compagnia Volotea, che sarebbe dovuto atterrare a Genova, sarebbe poi dovuto ripartire per Parigi Orly, ma non essendo mai arrivato a destinazione, l'aeroporto ha messo a disposizione dei passeggeri diretti a Parigi una navetta che li ha accompagnati all'aeroporto Le Molinette di Torino, da dove partiranno per la capitale francese. Il forte vento sta causando disagi anche nel resto della città: oggi per il secondo giorno consecutivo è in vigore l'avviso per vento di burrasca forte che impone il divieto per motocicli, telonati e furgonati di transitare sulla Sopraelevata Aldo Moro. Vietato inoltre l'accesso a giardini e parchi storici, oltre che ai cimiteri. Nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi, soprattutto per la caduta di alberi.

Grandine a Roma

Pioggia e grandine, dalla notte, insieme a forti raffiche di vento, hanno mandato in tilt il traffico di Roma. Strade allagate, alberi caduti e, a Ostia, una mareggiata che ha fatto crollare la Venere dei Pescatori, diventata il simbolo del territorio lidense e visibile dal lungomare Paolo Toscanelli. La foto, pubblicata sulla pagina Facebook 'Ostia Informa' ha raccolto commenti di dispiacere e rabbia di tanti residenti.

Un albero di alto fusto è caduto, intorno alle 3, in Corso Duca di Genova, all'incrocio con via Francesco Grenet, a Ostia.

Tempesta di vento su Campobasso, saltata copertura di una palestra

Tempesta di vento su Campobasso. Numerosi questa mattina gli interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Locale in città, al lavoro per garantire la sicurezza in alcune zone della città. Al quartiere Cep, è completamente saltata la copertura della palestra Sturzo: una parte è finita nel vicino parco, l’altra all’interno del campo sportivo. A via Monforte si è registrato il cedimento di un rudere, all’altezza dell’incrocio con via Genova: si tratta di un edificio fatiscente, da tempo in stato di degrado. Danneggiate le auto parcheggiate nella zona e fortunatamente nessuna persona transitava in quel momento e non si sono registrati feriti. Altri interventi meno rilevanti ci sono stati in alcune zone della città, anche per alberi e rami sulla carreggiata: lavoro incessante da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Recuperati scialpinisti bloccati da maltempo in Valle d’Aosta

Gli scialpinisti tedeschi bloccati da ieri pomeriggio nel vallone di Levionaz, lungo la traversata dal rifugio Sella di Cogne al rifugio Chabod di Valsavarenche, a quota 2.280 metri di quota, sono stati recuperati in elicottero e portati ad Aosta. Il medico dell’equipaggio di elisoccorso ha valutato le loro condizioni fisiche generali, che sono complessivamente buone, nonostante la notte difficile a causa delle condizioni meteo avverse con vento forte e temperature sotto lo zero termico. Pertanto, sono stati portati in pronto soccorsi a causa di un principio di ipotermia e per le eventuali cure necessarie. Il recupero è avvenuto in sinergia tra il soccorso alpino valdostano e il soccorso alpino della Guardia di Finanza.