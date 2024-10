La donna è attualmente piantonata in ospedale, dove è stata portata oggi, dopo il parto e la chiamata al 118

Una neonata è stata ritrovata morta in un night club di Piove di Sacco nel padovano. La madre, una donna di ventinove anni, è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria per omicidio aggravato. La donna sembra che lavorasse da circa un paio di mesi nel locale. La donna italo-brasiliana è attualmente piantonata in ospedale a Padova, dove è stata portata stamane, dopo il parto, la chiamata al 118 e la macabra scoperta del corpicino.

Su quanto accaduto sta indagando il pm Sergio Dini. In merito alla vicenda sono stati sentiti diversi testimoni.

Per fare chiarezza "bisogna stabilire se la bimba è nata già morta o era ancora viva, e questo lo potrà dire solo l'esame autoptico sulla salma che verrà eseguito nei prossimi giorni. Domani dovrebbe essere affidato l'incarico" dice all'Adnkronos il tenente Giacomo Chimienti, comandante della compagnia di Piove di Sacco.