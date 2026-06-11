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Nessy Guerra, l'ex marito potrebbe tornare libero: "Cauzione a meno di 100 euro"

L'uomo è stato arrestato martedì scorso. La denuncia della 26enne sanremese in un video su Instagram

Nessy Guerra - Fotogramma Ipa
Nessy Guerra - Fotogramma Ipa
11 giugno 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Se il mio ex pagherà una cauzione di 5000 sterline egiziane potrà uscire di nuovo a piede libero". Così Nessy Guerra, la 26enne sanremese, bloccata in Egitto, parlando in un video della Instagram della possibilità che l'ex marito Tamer Hamouda, arrestato martedì nel paese arabo possa uscire dal carcere pagando una cauzione che al cambio, spiega Guerra, "corrisponde a 83 euro per uscire oggi stesso di prigione". L'ipotesi è stata confermata all'Adnkronos dall'avvocato della donna, Agata Armanetti.

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"E sapete qual è la cosa peggiore? Il Console Orazio Gioacchini, che è stato molto coraggioso a denunciare, è la persona in questo momento più esposta e va tutelato. Chiediamo tutela, protezione e giustizia" conclude Nessy Guerra.

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