"Se il mio ex pagherà una cauzione di 5000 sterline egiziane potrà uscire di nuovo a piede libero". Così Nessy Guerra, la 26enne sanremese, bloccata in Egitto, parlando in un video della Instagram della possibilità che l'ex marito Tamer Hamouda, arrestato martedì nel paese arabo possa uscire dal carcere pagando una cauzione che al cambio, spiega Guerra, "corrisponde a 83 euro per uscire oggi stesso di prigione". L'ipotesi è stata confermata all'Adnkronos dall'avvocato della donna, Agata Armanetti.

"E sapete qual è la cosa peggiore? Il Console Orazio Gioacchini, che è stato molto coraggioso a denunciare, è la persona in questo momento più esposta e va tutelato. Chiediamo tutela, protezione e giustizia" conclude Nessy Guerra.