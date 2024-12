Il ragazzino, chiamato in presidenza in seguito ad alcuni atteggiamenti molesti, avrebbe spinto la dirigente scolastica buttandola per terra

Uno studente 14enne avrebbe aggredito la preside dopo un rimprovero. L'episodio in un istituto comprensivo di Noto, nel siracusano. A quanto ricostruito, il ragazzino, chiamato in presidenza per un rimprovero in seguito ad alcuni atteggiamenti molesti, avrebbe spinto la dirigente scolastica, buttandola per terra. La donna è finita in pronto soccorso e, in seguito a una segnalazione ai Carabinieri, sul caso è stata aperta un'indagine.