Nubi, improvvisi scrosci di pioggia e ampie schiarite: tutto tra oggi e domani, il meteo

Cambio di scenario più radicale a partire dalla metà del mese

Il meteo della settimana - (Fotogramma/Ipa)
09 marzo 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La nuova settimana si apre proseguendo sulla scia del weekend, mantenendo l'Italia in un delicato equilibrio tra ampie schiarite e improvvisi scrosci di pioggia. Oggi lunedì 9 marzo lo scenario meteo sarà dunque molto simile a quello appena vissuto nel fine settimana: il Nord beneficerà di ampi spazi soleggiati e di un clima gradevole, mentre il Centro-Sud dovrà fare i conti con la classica instabilità primaverile un po’ in anticipo. Saranno soprattutto le zone interne a essere interessate da rapidi annuvolamenti pomeridiani che potranno sfociare in brevi rovesci, lasciando però più spazio ad ampie schiarite lungo le fasce costiere. Maggiore instabilità sulla Puglia.

Per la giornata di domani martedì 10 marzo è atteso l'arrivo di un debole fronte perturbato che porterà una nuvolosità più compatta e qualche pioggia tra il Nord-ovest e la Toscana. Non si tratterà di fenomeni di forte intensità, ma la loro importanza sarà strategica per la qualità dell'aria: sulla Pianura Padana occidentale, infatti, queste precipitazioni serviranno a "lavare" l'atmosfera, abbattendo parzialmente le polveri sottili accumulate nei giorni di stasi e regalando un ricambio d'aria necessario dopo la lunga fase anticiclonica sottolinea iLMeteo.it.

Svolta meteo a metà mese

Ciò che emerge dagli ultimi aggiornamenti dei modelli è la possibilità di un cambio di scenario più radicale a partire dalla metà del mese. Le proiezioni a lungo termine iniziano a mostrare l'arrivo di una perturbazione più convinta, capace di scalfire seriamente lo scudo pressorio e di portare un sensibile calo delle temperature. Al momento si tratta solo di un'ipotesi che necessita di ulteriori conferme, ma i segnali per un ritorno a condizioni più perturbate e fresche si fanno via via più concreti.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 9 marzo - Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: instabilità pomeridiana sui rilievi interni. Al Sud: ancora variabilità con acquazzoni sparsi e sole.

Domani, martedì 10 marzo - Al Nord: piogge sparse al Nordovest, isolate nebbie sulla Padana orientale. Al Centro: instabilità pomeridiana sugli Appennini e Toscana. Al Sud: poco nuvoloso, ma con instabilità pomeridiana sui rilievi.

Mercoledì 11 marzo - Al Nord: nuvoloso, piovaschi irregolari. Al Centro: poco nuvoloso, instabilità pomeridiana sui rilievi. Al Sud: stabile con ampi spazi soleggiati.

Tendenza: perturbazione atlantica nel weekend.

