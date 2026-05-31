Nuovo motoscafo lagunare per la polizia penitenziaria del carcere di Venezia

Il Salone Nautico di Venezia ha ospitato oggi la presentazione del nuovo motoscafo lagunare MLPP01 ad uso del servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria della casa circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia. Accolti da Fabrizio D’Oria, direttore generale di Vela e del Salone Nautico, erano presenti Rosanna Gargano, direttore della casa circondariale di Venezia, e David Rengucci, assistente capo coordinatore in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Divisione IV Specialità e Specializzazione.

Si tratta di un motoscafo lagunare (classe Croce di Malta), realizzato dal cantiere Advanced Marine Composites di Marghera, con scafo in vetroresina e teak sintetico, lungo 9.56 m. Grazie a un motore diesel di ultima generazione, il motoscafo può toccare una velocità massima di 31 nodi a pieno carico, con una autonomia di 4 ore continuative. Nasce con un'anima green perché è interamente predisposto per la propulsione ibrida diesel/elettrica e può ospitare fino a 15 passeggeri oltre ai due membri dell'equipaggio.

“Progettare un’imbarcazione per la città di venezia significa accettare una sfida ingegneristica e ambientale unica al mondo. Parliamo di un ecosistema delicatissimo, canali stretti e condizioni di marea complesse. Questo motoscafo non è semplicemente un prodotto industriale ma un’opera di vero artigianato locale, interamente costruito a Marghera dove la sapienza della tradizione cantieristica veneziana si fonde cin le tecnologie più avanzate”, ha dichiarato il direttore Rosanna Gargano “Proprio per questo, il mezzo che vedete qui oggi non è una comune barca da lavoro ma un concentrato di tecnologia navale, certificato ufficialmente dall’ente Rina con le massime notazioni di classe per le Forze dell’ordine”. “Sin dalla prima edizione, il Salone Nautico, oltre ad esporre le imbarcazioni da diporto più tecnologiche e di design raffinato, ha posto sempre l’attenzione alle realtà che operano ogni giorno nella laguna di Venezia e che garantiscono i servizi essenziali per questa comunità”, ha dichiarato Fabrizio D’Oria “Quindi con piacere ospitiamo i mezzi di ultima generazione ad uso di istituzioni veneziane e delle Forze dell’ordine, capaci di coniugare funzionalità e rispetto per l’ambiente, grazie alle competenze del territorio locale”.