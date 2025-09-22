circle x black
Cerca nel sito
 

Nuovo tariffario esami e visite, Tar Lazio lo annulla con effetto tra un anno a partire da oggi

Pubblicate oggi le 3 sentenze

Nuovo tariffario esami e visite, Tar Lazio lo annulla con effetto tra un anno a partire da oggi
22 settembre 2025 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Tar del Lazio "ha annullato il nuovo nomenclatore tariffario, ma data la necessità di 'evitare gravi ripercussioni socio-economiche' dispone che l'annullamento sia 'disposto con efficacia differita di 365 giorni a decorrere dalla data di deposito della sentenza'". Lo sottolinea una nota dell'ufficio legale Forum Team-Legal Healthcare dei ricorrenti (Federanisap, Uap, Aiop, Confepi, Aisi, Arlev). Oggi sono state pubblicate le prime 3 sentenze avente ad oggetto il tariffario nazionale, decreto ministeriale del 25 novembre 2024, già impugnato dalle associazioni dei laboratori e cliniche accreditate al Ssn. "Il Tar ha accolto tutte le eccezioni e le doglianze che abbiamo avanzato soprattutto al difetto dell'istruttoria che il ministero della Salute ha perpetrato nel determinare le nuove tariffe, sottolineando il fatto che si è basato su dati di costo vecchi di anni", chiariscono gli avvocati del team legale.

"Le sentenze accolgono i ricorsi ed i relativi interventi ad adiuvandum da noi svolti e conseguentemente annullano sotto il profilo del difetto di istruttoria da noi immediatamente e principalmente eccepito nel ricorso che, per primo, abbiamo depositato in data 31 dicembre 2024 con la partecipazione di tutte le associazioni (Aiop, Anisap, Uap), che andranno in decisione a breve, ovviamente con la medesima conclusione", prosegue la nota. "Vi è immediatamente da sottolineare che come da noi rappresentato nel parere pro-veritate richiesto dalle associazioni il Collegio della Sezione Terza Quater ha chiarito come il precedente decreto ministeriale del 2023 sia stato sostituito integralmente dal Dm del 2024, ciò a tacitazione di tutte le illazioni che sono circolate circa una possibile reviviscenza, in caso di annullamento del tariffario 2024, delle tariffe contenute nel tariffario 2023", precisano gli avvocati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tariffe esami e visite Ssn Federanisap Uap Aiop Confepi Aisi Arlev
Vedi anche
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza