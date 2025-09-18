Blue Green Economy Award, premiate nove aziende per progetti Esg
consegnate sette menzioni speciali
presso il Salone Margherita
Il Blue Green Economy Award arriva alla sua seconda edizione, premiando nove aziende che si sono distinte nell'ambito della sostenibilità ambientale, economica e sociale dimostrando spirito di adattamento e capacità di innovazione per un futuro sostenibile
"Abbiamo presentato un progetto nella categoria medie imprese che promuove il benessere il dipendente, non solo in ambito di salute e sicurezza ma ampliando prassi di qualità della vita dei lavoratori in modo più esemplare. Questo premio è il coronamento di un percorso." Ha dichiarato la Responsabile...
"Vogliamo rendere questo mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Abbiamo sviluppato la piattaforma PlanEat che ha l'obiettivo di prevenire lo spreco alimentare, attraverso la pianificazione del cibo, in diversi contesti. Ricevere questo premio, per noi, è importantissimo perché rappresenta un trif...
"Questa del Blue Green Economy Award è una serata speciale. Ho sentito cose meravigliose e ho visto quanta gente si impegna per cambiare il mondo con la sostenibilità. La sostenibilità è fondamentale per la nostra sopravvivenza. C'è tanta gente che si dà da fare e su queste dobbiamo puntare per il no...
"Sono onorata di aver vinto questo premio. Noi siamo consulenti linguistici strategici, con un team tutto al femminile a gestire i processi linguistici. Questo premio è la testimonianza del nostro impegno nei progetti di empowerment femminile e inclusione." Ha dichiarato Letizia Palladino, CEO di Stu...
"Come Flixbus siamo molto onorati di aver vinto questo premio con un progetto che mira a formare nuovi autisti garantendo sostenibilità economica e sociale rispondendo ad esigenze di mobilità in tutta Italia" Ha dichiarato Roberto Calise, Responsabile Relazioni Istituzionali di FlixBus Italia,a margi...
"Il nostro progetto per noi era molto importante e molto sfidante da un punto di vista concettuale e tecnologiche, abbiamo dovuto apportare grandi innovazioni impiantisce all'impianto di macinazione del sughero, che è la base della nostra attività. Per noi è molto bello ottenere questo premio che ric...
"Questo premio per noi è estremamente importante perché riconosce all'Università Bocconi il percorso per la gestione del rifiuto. Abbattere il rifiuto indifferenziato a favore della raccolta differenziata è fondamentale, e stiamo lavorando per trasformare il nostro ateneo in un campus green" Ha dichi...
"Il premio si è allargato e si è aggiunto il 'blu' al 'green', siamo arrivati a 220 candidature, 45 nomination e 9 vincitori. La rendicontazione su tutti i temi della sostenibilità continua ad essere complessa e nelle aziende è un tema centrale e non più collaterale." Ha dichiarato Gian Luca Spitella...