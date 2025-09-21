"Lo perdono". Erika Kirk, moglie di Charlie Kirk, si esprime così riferendosi al giovane Tyler Robinson, 22 anni, che lo scorso 10 settembre ha ucciso il 31enne attivista conservatore nel campus della Utah Valley University. "Charlie voleva salvare i giovani, come quello che gli ha tolto la vita", dice Erika Kirk nella cerimonia in omaggio al marito nello stadio di Glendale, in Arizona, alla presenza anche del presidente Donald Trump. "Quel giovane... quel giovane... Sulla croce, il nostro Salvatore ha detto: 'Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno'. Quell'uomo, quel giovane... Io lo perdono... Lo perdono perché è quello che ha fatto Gesù ed è quello che Charlie farebbe. La risposta all'odio non è odio, la risposta è sempre amore", dice Erika Kirk. "Amore per i nemici e per chi ci ha perseguitato".