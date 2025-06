Omaggio a Roma a Giovanni Pierluigi da Palestrina

L’anno giubilare 2025 vede anche un notevole anniversario per quanto riguarda la musica sacra: ricorrono infatti i cinquecento anni della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il più grande compositore di musica sacra polifonica, geniale compositore e storico maestro direttore di grandi istituzioni musicali sacre romane come la Cappella Musicale Pontificia “Sistina”, la Cappella Pia Lateranense e la Cappella Liberiana. Il Dicastero per l’Evangelizzazione, nell’ambito della rassegna Giubileo è Cultura, desidera omaggiare il grande compositore offrendo un concerto di musica sacra polifonica nel quale saranno eseguite grandi pagine del repertorio palestriniano, offerte a fedeli, appassionati e pellegrini giunti a Roma per l’Anno Santo, a cura del Coro della Fondazione Cardinale Bartolucci. L’appuntamento è per domenica 15 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) in Corso Vittorio Emanuele.

Il Coro della Fondazione Cardinale Bartolucci è una compagine musicale di circa quaranta professionisti provenienti da qualificate istituzioni musicali vaticane e italiane, originariamente diretto dal m. Domenico Bartolucci, già Maestro Direttore Perpetuo della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” dal quale ha assorbito pensiero e prassi esecutiva, oggi è diretto dal Cantore Pontificio Adriano Caroletti ed è impegnato nella promozione del repertorio sacro della Scuola Romana, del quale Palestrina è il capostipite. Protagonista di numerosi concerti in Italia e all’Estero, il Coro della Fondazione nel 2025 ha inciso il CD che accompagna l’emissione filatelica ufficiale commemorativa di questo importante anniversario palestriniano, curata dal Servizio Poste e Filatelia dello Stato della Città del Vaticano.

Durante la serata verranno proposti una serie di brani esemplificativi del vasto repertorio sacro palestriniano: alcuni mottetti e offertori, nonché l’esecuzione completa della Missa Papae Marcelli a sei voci dispari, considerata l’opera più rappresentativa dello stile del compositore celebrato durante la serata. Il concerto dunque sarà un itinerario artistico alla scoperta delle composizioni che per secoli hanno accompagnato e tutt’ora accompagnano le celebrazioni pontificie, nonché un momento di elevazione spirituale mediante l’ascolto di grandi pagine polifoniche scritte e pensate per elevare l’anima Dio durante la liturgia. Il concerto è un’occasione unica per avvicinarsi, conoscere ed approfondire un repertorio particolare che costituisce un unicum nel tesoro della tradizione della Chiesa. L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.