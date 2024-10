Omicidio di Candido Montini a Garzeno in provincia di Como. Il 17enne fermato oggi, venerdì 25 ottobre, ha confessato di averlo ucciso e ha ammesso anche la rapina.

Il fermo

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano Irina Alice Grossi ne ha convalidato il fermo. Per il giovane è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'udienza odierna, tenutasi alla presenza del pubblico ministero Myriam Iacoviello e dei due difensori di fiducia.

Il tribunale dei Minori

"Anche questa tragica vicenda, che segue a breve distanza di tempo altri eventi parimenti drammatici che hanno come protagonisti giovani appartenenti a famiglie inserite nel contesto sociale, evidenzia un gravissimo e allarmante disagio che non viene tempestivamente intercettato né dalla famiglia, né dalla scuola, né dalle diverse agenzie del territorio" ha sottolineato la presidente del tribunale dei minori, Maria Carla Gatto.