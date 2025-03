''Gli imputati sono molto sereni e confidano nella giustizia. Dopo due assoluzioni siamo sicuri che anche la Corte di Cassazione farà un ottimo lavoro''. Lo spiega all'Adnkronos l'avvocato Mauro Marsella, uno dei difensori dei Mottola, in vista dell'udienza di domani in Cassazione sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001.

Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, il figlio Marco e la moglie Annamaria, sono stati assolti in primo e in secondo grado. Domani la Corte di Cassazione dovrà decidere se confermare l'assoluzione dei Mottola e quindi rigettare i ricorsi presentati dalla procura generale della Corte d'Assise d'Appello di Roma, oppure se annullare le assoluzioni e quindi aprire a un processo di secondo grado bis. Marsella che insieme ai colleghi Francesco Germani e Piergiorgio Di Giuseppe e al criminologo Carmelo Lavorino fa parte del pool della difesa dei Mottola sottolinea che ''anche gli avvocati sono molto fiduciosi''.