Opera Santa Croce, nuovo consiglio con Irene Sanesi presidente

Il nuovo consiglio dell'Opera di Santa Croce di Firenze, insediatosi mercoledì 26 marzo, ha provveduto a nominare alla presidenza dell'antica Fabbriceria l'economista della cultura Irene Sanesi e il docente universitario Andrea Bucelli alla vicepresidenza.

Nel nuovo consiglio, che opera a titolo gratuito ed è stato nominato nelle settimane scorse dal Ministro dell’Interno, con Sanesi e Bucelli siedono il docente universitario Antonio Bellizzi di San Lorenzo, il docente universitario e commercialista Marco Fazzini, la notaia Alessia Galdo, l’insegnante ed esperto del Terzo settore Alessandro Martini e l’imprenditore Giovanni Ricasoli Firidolfi. A coordinare i lavori della seduta il segretario generale, Stefano Filipponi.

Il nuovo consiglio, che resterà in carica tre anni, ha voluto subito incontrare la comunità francescana, guidata da padre Giancarlo Corsini, come segno di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni.

L’Opera di Santa Croce è un ente laico che ha il compito di gestire, conservare e valorizzare il patrimonio artistico, storico e spirituale del complesso monumentale, proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno (Fec) e del Comune di Firenze.

"Tornare a servire 'Opera di Santa Croce è per me motivo di grande onore, esprimo gratitudine al Consiglio che mi ha designata e ringrazio profondamente Cristina Acidini e i consiglieri che con lei si sono prodigati per la tutela e la valorizzazione del complesso monumentale nel corso del mandato appena concluso - afferma Irene Sanesi - I grandi valori di spiritualità francescana, di civiltà e di cultura, che ancora oggi il complesso monumentale esprime e comunica a persone che arrivano ogni giorno da tutto il mondo, sono segni preziosi per il tempo presente". Viene dunque confermata la consuetudine che da ventidue anni vede una donna alla guida dell’antica Fabbriceria. Oltre a Irene Sanesi la presidenza è stata affidata all'uscente Cristina Acidini, a Stefania Fuscagni e a Carla Guiducci Bonanni.

LOpera di Santa Croce venne istituita nel XIV secolo dalla Repubblica fiorentina per sovrintendere ai lavori di costruzione della basilica ed è una delle più importanti Fabbricerie italiane, istituzioni secolari che svolgono la missione di tutela e valorizzazione di beni culturali tra i più significativi del Paese.

Irene Sanesi

È dottore commercialista ed economista della cultura. Ha ricoperto e ricopre incarichi in fondazioni ed enti culturali. Economa della diocesi di Prato, fa parte del Comitato di presidenza del Sinodo della Chiesa Italiana. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni dedicate alla creazione di valore attraverso la cultura e all’economia museale. Già presidente dell’Opera di Santa Croce, ha guidato la Fondazione per le arti contemporanee della Toscana.

Andrea Bucelli

È professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. È autore di numerosi saggi in materia di successioni, di contratti, di proprietà, di enti non lucrativi. Ha presieduto il Corso di laurea magistrale in Accounting e Libera Professione della Scuola di Economia e management del medesimo ateneo.

Antonio Bellizzi di San Lorenzo

È professore aggregato di Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. Avvocato, iscritto all’albo speciale per docenti universitari a tempo pieno, ha al suo attivo numerose docenze, in Italia e all’estero, tra cui quella alla Scuola nazionale Marescialli dei Carabinieri di Firenze di cui è decano.

Marco Fazzini

È professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Europea di Roma, è altresì titolare di alcuni corsi presso l’Università di Firenze, presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e presso la Scuola Superiore di Magistratura, sede di Firenze. Dottore commercialista ha ruoli di presidente e membro del collegio sindacale e dell’organismo di vigilanza in società quotate, non quotate, banche e assicurazioni.

Alessia Galdo

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze è avvocato ed esercita dal 2022 la professione di notaio, attualmente presso la sede di Firenze. È esperta in materia di diritto societario con particolare attenzione agli Enti del Terzo settore.

Alessandro Martini

Già docente alla scuola secondaria superiore, è esperto del Terzo settore avendo ricoperto a lungo l’incarico di direttore della Caritas diocesana di Firenze. È stato amministratore pubblico con l’incarico di assessore e vicesindaco del Comune di Sesto Fiorentino, di assessore della Provincia e del Comune di Firenze.

Giovanni Ricasoli Firidolfi

Imprenditore - appartenente all’importante famiglia di viticoltori dal XII secolo - è impegnato da sempre nella protezione, valorizzazione e promozione del territorio del Chianti. Fa parte dal 1985 dell’Antica Istituzione fiorentina “Lega del Chianti – APS” di cui ne è al vertice in qualità di Capitano Generale (Presidente) dal 1998; è inoltre presidente regionale e senese della “Confederazione Italiana Liberi Agricoltori”. Tra i diversi ruoli che ricopre, attualmente è consigliere d’amministrazione della Fondazione Opificio.