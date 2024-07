E' accaduto a Collecchio, in provincia di Parma

Incidente sul lavoro a Collecchio, in provincia di Parma. Un operaio di 20 anni è rimasto folgorato durante i lavori elettrici in un'abitazione privata in frazione Gaiano. Inutili i soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri.