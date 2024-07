Stava lavorando a un collegamento idrico nelle campagne di Santadi, Sud Sardegna, quando è stato colpito al petto da una chiave inglese. È morto sul posto di lavoro il 45enne Albino Giacomo Virgilio, originario di Cossoine (Sassari) e residente da anni a Olbia. Ieri pomeriggio i colleghi lo hanno subito soccorso e il personale del 118 lo ha trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. In tarda serata, però, la situazione si è aggravata e per l'operaio 45enne non c'è stato niente da fare.

