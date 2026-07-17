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Operaio scivola sui binari, travolto e ucciso da treno a San Giorgio di Nogaro

L'uomo aveva 43 anni, sarebbere scivolato da un vagone mentre stava lavorando

Binari del treno - Fotogramma
Binari del treno - Fotogramma
17 luglio 2026 | 18.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un operaio ferroviario tunisino di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro (Udine), investito da un treno regionale della linea Venezia-Trieste. L’uomo sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il treno regionale vuoto perché in corso di trasferimento. La gravità delle ferite riportate dall'uomo ha reso inutile l’intervento del 118. Sul posto anche vigili del fuoco, Polizia ferroviaria e scientifica per gli accertamenti del caso. L’area è stata messa sotto sequestro dalla Procura di Udine. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario.

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infortuni treno investito ferroviario
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