Il tribunale dà ragione al lavoratore che aveva chiesto la prestazione anche per i 9 figli (su 11) avuti da relazioni diverse dal matrimonio riconosciuto in Italia e residenti in Senegal

Gli assegni familiari spettano per tutti gli undici figli, compresi i nove nati in Senegal da relazioni con donne diverse dalla moglie con cui l'uomo ha contratto il matrimonio riconosciuto in Italia. È quanto ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di Prato, accogliendo il ricorso presentato da un operaio senegalese, poligamo, regolarmente soggiornante in Italia e impiegato in una tintoria a Vaiano, contro il diniego dell’Inps. A riportare la decisione è il sito Notizie di Prato.

La vicenda riguarda un lavoratore che aveva chiesto il riconoscimento della prestazione economica per tutti i suoi figli: due nati dal matrimonio celebrato nel Paese d’origine e regolarmente trascritto in Italia e altri nove, residenti in Senegal, avuti da relazioni con donne diverse. L’Inps aveva respinto la richiesta, chiedendo una serie di documenti e certificazioni per attestare la composizione del nucleo familiare, tra cui uno stato di famiglia comprensivo di tutti i figli. Una documentazione che l’uomo non era in grado di produrre, dal momento che i nove bambini erano nati al di fuori del matrimonio riconosciuto dall’ordinamento italiano. Il lavoratore aveva quindi presentato ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, spiegando che i figli nati dalle altre relazioni non potevano comparire nello stato di famiglia relativo al matrimonio trascritto in Italia. Anche questa richiesta era stata respinta. Tra le motivazioni dell’Istituto figurava inoltre la mancanza del requisito della convivenza tra padre e figli. Assistito dall’avvocato Anna Maria Ventrella, l’operaio si è rivolto al giudice del lavoro del tribunale di Prato, che ha ribaltato la decisione dell’Inps.

Nella pronuncia, il giudice ha evidenziato che è stata documentalmente dimostrata la paternità dei nove bambini residenti in Senegal. Una circostanza ritenuta sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione, indipendentemente dal fatto che i minori non siano nati dal matrimonio trascritto in Italia. "La circostanza che non siano figli della moglie con la quale è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non è motivo di esclusione nel nucleo familiare ai fini dell'ottenimento della prestazione economica", ha osservato il giudice, escludendo inoltre che le circolari amministrative richiamate dall’Inps possano essere utilizzate per negare il diritto in ragione della mancata convivenza. Il tribunale ha dunque riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire gli assegni familiari per tutti e undici i figli. Per il riconoscimento della prestazione, secondo quanto stabilito nella decisione, ciò che conta è la prova documentale del rapporto di filiazione, non la convivenza con il genitore né l’esistenza di un matrimonio riconosciuto in Italia con la madre dei bambini.