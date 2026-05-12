circle x black
Cerca nel sito
 

Ordini infermieri: "Rendere professione più attrattiva"

Mangiacavalli (Fnopi), 'in 40mila hanno lasciato Italia anche per motivi economici, occorre valorizzare nostri professionisti per fermare fuga all’estero e incentivare i giovani'

Barbara Mangiacavalli - Foto Adnkronos
Barbara Mangiacavalli - Foto Adnkronos
12 maggio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La professione infermieristica è oggi una delle figure chiave per garantire equità nell’accesso alle cure, presa in carico dei pazienti, continuità assistenziale e risposte concrete ai bisogni di salute delle persone. Per questo guardiamo con grande fiducia ai nuovi percorsi formativi appena avviati, che dovranno essere accompagnati anche da adeguati sviluppi sul piano giuridico, contrattuale ed economico. Il tema delle retribuzioni e degli inquadramenti professionali, infatti, non riguarda soltanto gli infermieri, ma molte professioni in Italia: stipendi e dinamiche contrattuali oggi non sono più adeguati nemmeno all’aumento del costo della vita. È necessario dare un impulso concreto al sistema". Lo ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) a margine delle celebrazioni della Giornata internazionale dell'infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma dal titolo "Un secolo di sapere infermieristico - Nati per prendersi cura, formati per eccellere".

CTA

"Attualmente circa 40mila infermieri formati in Italia lavorano all’estero - ha ricordato Mangiacavalli -: professionisti preparati nelle nostre università, spesso in modo eccellente, che scelgono altri Paesi perché lì vedono riconosciute le proprie competenze, la formazione specialistica e anche il valore economico del loro lavoro". L’obiettivo, per la presidente di Fnopi è duplice: "da un lato riportare in Italia questi professionisti grazie ai nuovi sviluppi nella formazione e negli inquadramenti; dall’altro incentivare sempre più giovani a scegliere la professione infermieristica. In un Paese in cui i giovani sono sempre meno e il calo delle nascite è costante, diventa fondamentale rendere questa professione più attrattiva e valorizzata" ha poi concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanità giornata infermieri fnopi
Vedi anche
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza