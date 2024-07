Ostello Bello apre a Palermo

Da Milano a Palermo, passando per Genova, Firenze, Assisi, Roma, Napoli e, perché no, facendo una capatina anche in Myanmar, Ostello Bello si fa sempre più grande. La catena milanese è sbarcata a Palermo portando in Sicilia la "sua visione di ospitalità e condivisione". La nuova struttura palermitana si trova in pieno centro storico, in via Galileo Ferraris, 3/5, a pochi metri dai luoghi simbolo della città come il teatro Massimo o la Cattedrale, ma anche dal nuovissimo molo trapezoidale. Quella che era una vecchia centrale elettrica oggi rinasce grazie al lavoro delle architette Chiara Mazzarella e Camilla Vecchi, offrendo a turisti, ma anche a chi vive nel capoluogo siciliano, una struttura dal respiro internazionale, progettata per creare sinergie e convivialità.

Ostello Bello Palermo è la decima struttura aperta in Italia dalla società fondata da Carlo dalla Chiesa, Pietro Vecchi e Nicola Specchio. Tremila metri quadri completamente ristrutturati e pronti per essere vissuti a pieno dagli ospiti. I numeri: 220 posti letto suddivisi in stanze private pet friendly, stanze condivise, stanze familiari fino a sei persone. Ogni stanza ha il suo bagno privato, aria condizionata, lokers, prese USB per ogni letto; 2 terrazze vista mare; 1 cucina condivisa dove gli ospiti potranno cucinare in autonomia. La dispensa sarà sempre piena, di certo non mancherà la pasta: la catena ha infatti stretto una partnership con il pastificio Garofalo; 1 orto dal quale gli ospiti potranno raccogliere spezie, erbe aromatiche e ortaggi sempre freschi; 1 ampia sala da pranzo; 1 palestra; 1 biblioteca con book crossing; 1 piscina in fase di realizzazione; 1 zona coworking; 1 solarium dove poter godere del sole che in città non si fa mai desiderare; 1 bar aperto 24 ore su 241 sala giochi; 1 sala biliardo; 1 spazio amache; 2 palchi per esibizioni ed eventi culturali.

Il nuovissimo ostello offrirà ai suoi clienti una vasta gamma di servizi e di opportunità non solo per rilassarsi, ma anche per conoscere nuove persone provenienti da tutto il mondo o ancora per dargli la possibilità di conoscere la città e ciò che può offrire. Gli spazi dell’ostello infatti saranno aperti ad eventi, concerti, manifestazioni culturali o attività organizzate dalle associazioni locali che ne vorranno fare richiesta. Inoltre all’interno della struttura gli ospiti troveranno anche spazi living dove rilassarsi e fare nuove amicizie, un’area per il bookcrossing e perfino strumenti musicali a loro completa disposizione.

Ostello Bello ha pensato anche alle famiglie grazie agli spazi comuni che offrono tante possibilità di svago e divertimento: giochi da tavola, biliardo, calciobalilla e il tavolo da ping pong sono pronti per esaltanti sfide. Ostello Bello nasce nel 2011: “L’obiettivo era mostrare a Milano cosa fossero davvero gli ostelli - spiega Carlo Dalla chiesa, CEO di Ostellobello - Eravamo innamorati sia dei viaggiatori che della nostra città e volevamo mettere queste cose insieme. Volevamo che il nostro fosse un luogo aperto per entrambi. La prerogativa della struttura aperta a Palermo, una delle più belle, è proprio quello di essere un luogo aperto anche alla cittadinanza, di fare sentire in viaggio chi non lo è e far sentire a casa chi sta viaggiando. Creare un legame fra gente che viene da parti diverse del mondo, facilitare l’incontro. Non avevamo mai fatto una vera e propria inaugurazione - continua - ma qui è giusto celebrarlo perché è il decimo ostello che apriamo, perché è a Palermo, la città in cui sono nato, una città a cui sono molto legato perché era la città di mia mamma. Non è stato facile aprirlo. Abbiamo dovuto affrontare numerosi problemi burocratici, ma oggi siamo finalmente pronti ad aprire le porte ai viaggiatori di tutto il mondo".