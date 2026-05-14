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Ostia, accoltellato al torace dalla compagna durante lite: è grave

E' accaduto questa mattina intorno alle 7 in via dei Romagnoli. La donna è stata arrestata

Carabinieri - (Foto Carabinieri)
Carabinieri - (Foto Carabinieri)
14 maggio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia a causa di diverse ferite, di cui una profonda, al torace. Ad accoltellarlosarebbe stata la compagna durante una lite.

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E' accaduto questa mattina intorno alle 7 in via dei Romagnoli, a Ostia, sul litorale romano. I sanitari lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dai medici è in pericolo di vita.

La compagna è stata arrestata dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di tentato omicidio e condotta a Rebibbia, in attesa dell'udienza di convalida. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un episodio di violenza tra le mura domestiche, a seguito di un violento diverbio scoppiato all'interno dell'abitazione tra l’uomo e la sua compagna, entrambi romani. Sul caso indagano i carabinieri della stazione e della compagnia di Ostia, chiamati dalla mamma della vittima che era in casa al momento del ferimento. Nell’abitazione sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici, da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia ed è stato rinvenuto anche un coltello da cucina sporco di sangue.

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