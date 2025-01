Trovata con 15 grammi di hashish, è stata arrestata la figlia 21enne di Roberto Spada. E' successo ieri mattina, a Ostia. Gli agenti della polizia giudiziaria del X distretto Lido l'hanno notata mentre, insieme a un'altra ragazza, andava al parco Willy Ferrero, in quella piazza Gasparri di Nuova Ostia nota per diversi episodi legati alla criminalità locale. Perquisita, è stata trovata con 12 involucri di hashish e arrestata per detenzione ai fini di spaccio. Denunciata l'amica, che nella borsetta aveva un proiettile.