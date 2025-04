Ostia, centinaia in piazza: "Chiediamo giustizia per un territorio diffamato" - Video

Sono centinaia i cittadini scesi in piazza Anco Marzio, nel cuore di Ostia, per chiedere ‘giustizia’ per un territorio ‘diffamato’.

“Chiediamo che il nome di Ostia venga ripulito - spiega all’Adnkronos Mauro Delicato, portavoce del comitato cittadino ‘Giustizia x Ostia’ promotrice dell’evento -. Dieci anni fa Ostia è stata commissariata e per dieci anni noi residenti, commercianti, piccoli e medi imprenditori, siamo stati considerati dei mafiosi. Siamo scesi in piazza perché alcune settimane fa l’ex prefetto Gabrielli ha dichiarato che Ostia era stata commissariata per una ‘supercazzola’ per salvare Roma. La gente si è indignata, pretende le scuse. E magari che una piattaforma come Netflix, invece di Suburra, racconti l’altra faccia di Ostia, quella dei lavoratori, delle persone oneste”.

Organizzata anche una raccolta firme. “Per una interrogazione parlamentare - dice Delicato -. Andremo al Campidoglio, chiederemo un risarcimento simbolico di 1 euro e chiederemo venga anche Mattarella, lo inviteremo per un caffè. Nella speranza che Roma cominci a occuparsi di Ostia in un modo migliore perché ci sentiamo abbandonati”.

Decine le fiaccole che si sono accese in piazza dietro allo striscione “Era una supercazzola, giustizia per Ostia”. “Sono indignata, delusa e preoccupata per tutto quello che questo territorio è stato costretto a sopportare in questi 10 anni - dice dal piccolo palco Claudia Martucci -. A motivarci la rabbia delle dichiarazioni dell’ex prefetto Franco Gabrielli. In un evento pubblico ha riferito che dieci anni fa, nel 2015, al momento di decidere l’eventuale commissariamento di Roma per le vicende di Mafia Capitale, si decise impiegando un artificio giuridico, una specie di ‘supercazzola’, per dirla con le stesse parole di Gabrielli. Commissariare l’intero Comune di Roma avrebbe significato un ritorno di immagine negativo, tanto da incidere con il 2% del pil. Per questo, d’intesa con il governo, si decise di commissariare il Municipio di Ostia”.

“L’equazione Ostia = mafia ha significato il crollo di ogni forma di turismo, la svalutazione delle proprietà, l’offesa della dignità di chi vive e lavora a Ostia. Siamo in piazza per rivendicare il diritto al nostro rispetto, il nostro è un comitato spontaneo col solo obiettivo di accendere la luce su quanto stiamo pagando per una manovra politica e di mercato. Ostia e il suo entroterra sono stati calpestati, e il territorio trattato come una pedina sacrificabile”.

“Chiedo al dottor Gabrielli, nel 2015 prefetto di Roma, perché fu scelta discrezionalmente Ostia per il commissariamento. Pur non contestando in questa sede gli aspetti tecnico-giuridici e di legittimità amministrativa del provvedimento di dieci anni fa, si contesta l’aspetto dell’opportunità politica e delle successive interpretazioni che hanno provocato la lesione oltre che dell’immagine anche degli interessi economici e delle aspettative dell’intera comunità del territorio di Ostia, composta da oltre 200mila onesti cittadini”, l’appello lanciato dal palco all’ex capo della Polizia dall’ex dirigente del commissariato Lido Rosario Vitarelli.

“È opportuno formulare una domanda a Gabrielli - continua l’ex commissario, già dirigente della divisione anticrimine della questura di Roma - quali provvedimenti sono stati richiesti e suggeriti alle autorità competenti alla luce della situazione emersa anche nel corso del commissariamento del Municipio di Ostia per combattere l’emarginazione e il degrado ancora persistenti soprattutto nella zona ponente, dove si effettua il take away della droga con la partecipazione anche di minori che non dispongono neanche di un centro sportivo. Auspico che alla luce dei recenti e positivi provvedimenti dell’attuale governo, anche Ostia possa ottenere un modello di riqualificazione urbana con interventi non solo infrastrutturali ma soprattutto sociali, di formazione per i giovani e misure di supporto per le famiglie. Ho avuto l’onore di testare l’affetto e il mio amore per questa città stupenda - ha concluso - abitata da persone per bene”.