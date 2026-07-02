L'abitazione è risultata in gravi condizioni igienico-sanitarie: locali angusti e insalubri, presenza diffusa di umidità e muffa, assenza di acqua potabile e condizioni abitative non conformi ai minimi standard di sicurezza e salubrità

Ventitre persone vivevano nella stessa abitazione a Otranto, in provincia di Lecce: 21 adulti (10 pakistani, 8 bengalesi e 3 indiani) e 2 minori pakistani, tutti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Li hanno scoperti i carabinieri del comando provinciale del capoluogo salentino, nell'ambito delle strategie condivise in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il contrasto al fenomeno diffuso delle cosiddette 'case pollaio'. Abitazioni spesso segnate da degrado, abusivismo edilizio e locazioni irregolari.

I militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di Lecce un 75enne salentino per abuso edilizio e omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivo d'urgenza dell'immobile, risultato abusivo. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto di personale della Asl di Lecce, l'immobile è risultato in gravi condizioni igienico-sanitarie: locali angusti e insalubri, presenza diffusa di umidità e muffa, assenza di acqua potabile e condizioni abitative non conformi ai minimi standard di sicurezza e salubrità.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che gli occupanti corrispondevano un canone mensile in contanti, in assenza di contratti regolari di locazione. È stata riscontrata l'omessa comunicazione delle generalità degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. Della loro situazione sono stati informati i Servizi sociali comunali, mentre ulteriori verifiche saranno svolte con l'Agenzia delle Entrate per gli eventuali profili di natura fiscale.