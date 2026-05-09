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Palermo, 16enne uccide il vicino di casa e si costituisce

L'omicidio al Villaggio Santa Rosalia, la vittima di 51 anni trovata all’interno del suo appartamento con il cranio fracassato

Polizia - Fotogramma
Polizia - Fotogramma
09 maggio 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 51 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato. Il ragazzo è nei locali della Squadra mobile e viene sentito dagli inquirenti.

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omicidio palermo omicidio villaggio santa rosalia
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