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Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru

Nell'incidente è rimasta ferita una terza persona, il dipendente di un negozio di pneumatici

Ambulanza e polizia - Fotogramma
Ambulanza e polizia - Fotogramma
10 aprile 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. L'incidente è avvenuto in via Marturano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano lavorando in quota su piattaforma aerea autocarrata, quando il cestello su cui si trovavano è crollato, facendoli precipitare al suolo. Un impatto violentissimo dal decimo piano, che non ha lasciato loro scampo.

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Nell'incidente è rimasto ferito anche il dipendente di un negozio di pneumatici, colpito dal cestello finito sulla tettoia dell'esercizio commerciale. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Villa Sofia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia.

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palermo operai morti palermo operai caduti dal cestello gru
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