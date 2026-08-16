Temporale in piazza del Campo a Siena mentre fervono i preparativi del Palio di questa sera. Dopo la leggera pioggerella scesa su piazza del Campo intorno alle 13.30, una mezz’ora dopo si è scatenato un acquazzone, con il fuggi fuggi dei turisti e dei cittadini. La pioggia sta rendendo impraticabile la pista di tufo in piazza del Campo e quindi è sempre più probabile il rinvio del Palio previsto per questa sera alle 19.

Già il Palio del 2 luglio scorso era stato rinviato al giorno successivo per un acquazzone.